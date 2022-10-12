Рука Лондона: как британские спецслужбы готовят украинских диверсантов для терактов в России

«Мы знаем, что всей диверсионной работой на территории Украины руководит именно Британия. Вспомним историю, связанную с проходом катеров через Керченский пролив — это была настоящая провокация Британии. С тех пор всем стало ясно, что всеми диверсионными работами руководит именно Лондон и спецслужбы Британии», — резюмировал наш собеседник.