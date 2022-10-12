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Рука Лондона: как британские спецслужбы готовят украинских диверсантов для терактов в России

Рука Лондона: как британские спецслужбы готовят украинских диверсантов для терактов в России
Федеральное агентство новостей

Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста, сообщил портал Grayzone. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал «Народным Новостям», что большинством диверсионных работ Киева руководит именно Лондон.

«Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Крымского моста при участии специально подготовленных украинских солдат», — пишет издание.

Сообщается, что план был составлен военным Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. В документе были описаны стратегии, которые должны помочь Киеву «создать угрозу» ВМФ России в Черном море.

Global Look Press | vk.com/crimeabadnews
Global Look Press | vk.com/crimeabadnews

Тот факт, что Британия управляет всеми процессами, которые происходят на Украине, известен давно, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Все диверсии, которые совершались Киевом, были тщательно спланированы именно в Лондоне, подчеркнул эксперт.

«Британия управляет Украиной от имени США. Они давно планируют провести операцию против Крыма. В настоящее время речь идет только о противодействии — это защита Крымского моста и контрдиверсионная деятельность», — отметил Перенджиев.

По словам политолога, Британия уже много лет толкает Украину на совершение различных провокаций. Так, в качестве примера он привел инцидент в Керченском проливе. Напомним, что 25 ноября 2018 года ВС РФ и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Во время инцидента украинские суда попытались пройти через Керченский пролив, но были перехвачены береговой охраной РФ. В результате один из российских кораблей совершил таран в отношении украинского буксира.

«Мы знаем, что всей диверсионной работой на территории Украины руководит именно Британия. Вспомним историю, связанную с проходом катеров через Керченский пролив — это была настоящая провокация Британии. С тех пор всем стало ясно, что всеми диверсионными работами руководит именно Лондон и спецслужбы Британии», — резюмировал наш собеседник.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

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