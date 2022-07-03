Рудковская высказалась о причинах спада популярности Моргенштерна

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала творчество рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории России). Она объяснила, почему популярность музыканта начала угасать.
Рудковская отметила, что творчество рэпера уже не вызывает у публики прежнего интереса. По словам продюсера, последнее время Моргенштерн лишь пиарится за счет дешевого хайпа: свадьба, развод и политика.
«Локальные потуги на российском рынке почему-то уже не вызывают былого восторга и хайпа! Пора браться за серьезную работу», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.
Также продюсер отметила, что молодому артисту не помешало бы поучиться у профи своего дела. В пример она привела Филиппа Киркорова, который уже долгое время не теряет популярности.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами