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Рудковская высказалась о причинах спада популярности Моргенштерна

Рудковская высказалась о причинах спада популярности Моргенштерна
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала творчество рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории России). Она объяснила, почему популярность музыканта начала угасать.

Рудковская отметила, что творчество рэпера уже не вызывает у публики прежнего интереса. По словам продюсера, последнее время Моргенштерн лишь пиарится за счет дешевого хайпа: свадьба, развод и политика.

«Локальные потуги на российском рынке почему-то уже не вызывают былого восторга и хайпа! Пора браться за серьезную работу», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Также продюсер отметила, что молодому артисту не помешало бы поучиться у профи своего дела. В пример она привела Филиппа Киркорова, который уже долгое время не теряет популярности.  

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Моргенштерн популярность рудковская
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