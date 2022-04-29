RU.TV назвал имена номинантов премии телеканала

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Имена номинантов 11-й русской музыкальной премии телеканала RU.TV назвали в прямом эфире.
На звание лучших по версии телеканала претендуют группа Dabro, Люся Чеботина, Мot, Ханна, Dj Катя Гусева, Anna Asti, ЮрКисс и ВладиМир, Владимир Пресняков и многие другие. Артисты поделились своими ожиданиями от долгожданной награды.
«Премия телеканала RU.TV ассоциируется у меня со встречей со всеми коллегами, с яркими эмоциями, впечатлениями. В этом году я выступаю, и думаю, мы сделаем на сцене все очень красиво. Готовность 100%», — поделился впечатлениями Мот.
Всего представлено 16 номинаций. Среди них «Лучший старт», «Лучший дуэт», «Лучшая группа», «Лучшая песня» и другие.
Церемония награждения пройдет 28 мая в «Крокус Сити Холле. Голосование за номинантов премии телеканала уже началось на сайте RU.TV.