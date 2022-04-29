RU.TV назвал имена номинантов премии телеканала

«Премия телеканала RU.TV ассоциируется у меня со встречей со всеми коллегами, с яркими эмоциями, впечатлениями. В этом году я выступаю, и думаю, мы сделаем на сцене все очень красиво. Готовность 100%», — поделился впечатлениями Мот.