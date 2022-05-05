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    RTX 3080 и 4K за 100 долларов в месяц. Сервис GeForce Now теперь поддерживает высокое разрешение на ПК и Mac

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    RTX 3080 и 4K за 100 долларов в месяц. Сервис GeForce Now теперь поддерживает высокое разрешение на ПК и Mac

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    Облачный игровой сервис GeForce Now сейчас является одним из самых активно развивающихся. Сегодня Nvidia объявила, что теперь геймерам на ПК и Mac доступно разрешение 4K. 


    Доступно оно подписчикам тарифа RTX 3080 — старшего среди предложенных в рамках сервиса. Но при этом разрешение 4K в таком виде доступно только посредством фирменного приложения, но не через браузер. Напомним, ранее 4K было доступно лишь владельцам приставки Shield TV. 

    Также GeForce Now расширил поддержку устройств с кадровой частотой экрана 120 Гц. К списку присоединились Samsung Galaxy S22 и S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 и Flip3, а также OnePlus 9 Pro.  

    Среди остальных новостей можно отметить добавления ряда новых игр, включая Star Wars Battlefront II, Star Wars: Jedi Fallen Order и Star Wars: Squadrons.  

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