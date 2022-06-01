RTVI открывает представительство в метавселенной Decentraland

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RTVI создал собственное представительство в метавселенной, сообщила CEO группы медиа компаний Ольга Пивень. Международный медиахолдинг уже выкупил землю в Decentraland — одной из крупнейших платформ виртуальной реальности, работающей на блокчейне Ethereum.

Decentraland — это онлайн-среда, также называемая «метавселенной», где пользователи могут покупать землю, посещать здания, гулять и встречаться с людьми, представленными в виде аватаров. Популярность таких сред особенно возросла в 2020 году, поскольку пандемия заставила людей проводить больше времени в интернете. Дополнительный импульс интереса был создан в прошлом году, когда компания Facebook сменила название на Meta, чтобы отразить тот факт, что теперь она будет «ориентироваться в первую очередь на метавселенную».





Особенностью Decentraland является использование технологии блокчейн. Земля и другие объекты в Decentraland продаются в форме невзаимозаменяемых токенов (NFT), а «криптоэнтузиасты» покупают там землю в качестве спекулятивного вложения, используя криптовалюту Decentraland, MANA.

«Масштабирование присутствия в digital – стало самой приоритетной задачей RTVI. Аудитория сегодня имеет возможность получать информацию на всех возможных площадках.

Технологии проникают в жизнь настолько, что этот процесс неотвратим. Если до последнего момента RTVI расширял свое присутствие в мире, в digital, то теперь наш вектор направлен в том числе и на метавселенные.

Крупные СМИ на сегодняшний день полноценно не представлены в мета, а лишь реализуют отдельные NFT проекты, поэтому мы видим большой потенциал и хотим стать одними из первых.

Decentraland, где мы купили землю и будем создавать контент, пользуется популярностью среди аудитории и уже привлекает мировые бренды и инвесторов», — рассказала Ольга Пивень.







Так Ольга выглядит в реальном мире

По словам Ольги, на проект запланированы инвестиции до $100 тысяч в 2022 году. В бюджет заложили: формирование визуальной части пространства, создание NFT объектов, мероприятия. Первые NFT объекты RTVI, по предварительному плану, появятся в виртуальном офисе уже к июлю.

Цифровое представительство RTVI предоставит пользователям доступ не только к актуальным программам телеканала, но и к эксклюзивным материалам, опубликованным только в метавселенной. Decentraland позволяет реализовать игровые механики, а также монетизировать NFT-объекты, созданные владельцами «земли».