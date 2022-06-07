RTS: НАТО отказалась от гарантий неразмещения стратегического оружия в Финляндии и Швеции

Североатлантический альянс заявил об отказе давать России гарантии неразмещения стратегического оружия в Финляндии и Швеции, в случае их вступления в НАТО, пишет RTS, ссылаясь на помощника генерального секретаря организации Камиля Грана.
В Альянсе отметили, что каждая страна обладает свободой принимать или не принимать ядерное оружие. Речи не идет о том, что будут устанавливаться ограничения, говорится в сообщении.
Также Гран выразил надежду, что разногласия между Турцией, Швецией и Финляндией будут улажены к саммиту НАТО. Ранее Анкара заявила, что для вступления в Альянс Стокгольм и Хельсинки должны прекратить поддерживать терроризм и снять санкции с Турции, передает Ura.ru.