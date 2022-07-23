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RTL: новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев

RTL: новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев
imagebroker/Petra Wallner/Global Look Press

Дипломат Алексей Макеев станет послом Украины в Германии. Об этом сообщил немецкий телеканал RTL со ссылкой на источники.

Согласно полученной информации, Киев официально уведомит о назначении посла через две недели. Отмечается, что Макеев состоит в дипломатической службе с 1996 года. Он владеет немецким и английским языками.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. Некоторые высказывания дипломата вызвали бурную реакцию со стороны политиков и общественности. В частности, в одном из интервью он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу».

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RusNewsToday24
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