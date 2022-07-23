RTL: новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев

Дипломат Алексей Макеев станет послом Украины в Германии. Об этом сообщил немецкий телеканал RTL со ссылкой на источники.
Согласно полученной информации, Киев официально уведомит о назначении посла через две недели. Отмечается, что Макеев состоит в дипломатической службе с 1996 года. Он владеет немецким и английским языками.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. Некоторые высказывания дипломата вызвали бурную реакцию со стороны политиков и общественности. В частности, в одном из интервью он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу».