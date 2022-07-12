Новости0

RT выпустил видеоролик с лучшими местами для отдыха в Крыму

RT выпустил видеоролик с лучшими местами для отдыха в Крыму
pxhere.com

Летний период открывает широкие просторы для путешествий по России. Телеканал RT представил видеоролик, в котором продемонстрировал туристические возможности Крыма.

Зрителям показали красоты природы полуострова. На кадрах видны пляжи, живописные ландшафты, а также горы.

Помимо этого в видеоролике, который опубликовал RT, продемонстрировали достопримечательности республики и разнообразную кухню региона. Также там показали развлечения для гостей полуострова.

Среди них экскурсии по историческим местам, дайвинг и морские прогулки. Также путешественники смогут освоить экстремальные виды спорта, в частности кайтсерфинг.

rt Крым отдых путешествия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.