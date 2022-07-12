RT выпустил видеоролик с лучшими местами для отдыха в Крыму

Летний период открывает широкие просторы для путешествий по России. Телеканал RT представил видеоролик, в котором продемонстрировал туристические возможности Крыма.
Зрителям показали красоты природы полуострова. На кадрах видны пляжи, живописные ландшафты, а также горы.
Помимо этого в видеоролике, который опубликовал RT, продемонстрировали достопримечательности республики и разнообразную кухню региона. Также там показали развлечения для гостей полуострова.
Среди них экскурсии по историческим местам, дайвинг и морские прогулки. Также путешественники смогут освоить экстремальные виды спорта, в частности кайтсерфинг.