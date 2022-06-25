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RT познакомил россиян с преимуществами отдыха в Калининграде

RT познакомил россиян с преимуществами отдыха в Калининграде
pxhere.com

Каждый российский турист сможет найти в Калининграде отдых по душе. Телеканал RT подготовил очередной ролик о преимуществах отпуска в РФ.

Калининградская область отличается необычным географическим расположением и большим разнообразием природных мест. Речь идет о Балтийском море, уникальной Куршской косе. Гости региона смогут полюбоваться красивыми закатами и походить под парусом, передает RT.

Любителям культурных программ тоже не будет скучно. В Калининграде работает множество музеев, квестов, парков отдыха и ресторанов. Никого не оставит равнодушным историческая часть города, в сердце которой находится Кафедральный собор.

калининград лето отдых
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