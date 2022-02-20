RT организовал «Карту помощи» для эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР

Новый вид поддержки жителям из Донецка и Луганска запустил канал RT. Беженцы с помощью «Карты помощи» смогут найти тех, кто готов пригласить их к себе жить.

Чтобы поучаствовать в проекте «Карта помощи», необходимо пройти авторизацию. Граждане должны указать свою геолокацию и количество свободных мест для размещения прибывших из ДНР и ЛНР. Дополнительно потребуются контактные данные. Вся информация есть на сайте dom.rt.com.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Жители ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах со стороны силовиков Украины. Власти республик разрешили мирным гражданам эвакуироваться в Россию. В первую очередь перевозят детей, женщин и пожилых людей.

По состоянию на 20 февраля, границу России пересекли более 53 тысяч жителей Донбасса. Власти РФ обработали порядка 3,5 тысячи заявлений на открытие лицевых счетов для выплат. Почти 700 человек получили по 10 тысяч рублей.

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