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    RT объявил о запуске нового проекта «Ролики на разных языках»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    RT объявил о запуске нового проекта «Ролики на разных языках»

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    globallookpress/Sascha Steinach

    Международная телевизионная сеть RT запустила проект «Ролики на разных языках»,  посвященный специальной операции Вооруженных сил России на Украине. 

    Идея заключается в том, чтобы публиковать видеоматериалы на 17 языках. Свидетельства преступления украинский националистов, интервью очевидцев и много другое будут доступны в Telegram-канале.

    «Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона», — подчеркнула главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Проект поможет жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран, в которых заблокирован доступ к российским СМИ, объективно оценивать ситуацию на Украине.

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