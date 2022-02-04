РСПП выступил за изменение учета доходов самозанятых в IT

РСПП выступил за изменение учета доходов самозанятых в IT Новости
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Российский союз промышленников и предпринимателей озвучил предложения по повышению размера доходов для самозанятых, которые работают в IT-сфере. Об этом пишет газета «Известия».

Деятельность «надомных» IT-спецов намереваются «обелить» в России. Предложения по осуществлению данного подхода были указаны в докладе РСПП для кабинета министров, Центробанка, Госдумы и Совета Федерации.

Союз предлагает повысить уровень заработной платы для работающих в формате самозанятости работников-программистов с отметки в 2,4 млн рублей до 5 млн рублей ежегодно для того, чтобы повысить число официально зарегистрировавшихся в качестве самозанятых лиц, которые платят налоги по льготной ставке.

«С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10%, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц <…>, ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности», — указывают авторы идеи.

Наибольшую зарплату среди молодежи в России имеют программисты, которые внедряют и сопровождают программы 1С. Кроме них, высокий доход получают инженеры-конструкторы. При этом, согласно оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в РФ сейчас наблюдается нехватка IT-кадров, даже с учетом того, что многие граждане устремились изучать основы информационных технологий.

 
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