РПЦ отреагировала на обращение российского космонавта с борта МКС на фоне икон

Возможность российских космонавтов брать на борт МКС иконы и молиться высоко оценил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, это служит доказательством того, что осваивающие космос и совершающие научные открытия люди граждане всего являются верующими люди. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выходит на связь с МКС в дни православных праздников.
«Ценность заключается в возможности людей молиться там, где они несут свое служение, в том числе и в открытом космосе», — приводит слова Кипшидзе радио «Говорит Москва».
Российский космонавт Олег Артемьев ранее записал обращение на фоне икон и креста на борту МКС в честь дня памяти царской семьи. Он заявил, что этот день является «главным духовным событием уральской земли». По словам космонавта, поручение взять с собой икону ему дал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.