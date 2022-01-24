РПЦ переводит все массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн из-за пандемии COVID-19

РПЦ переводит все массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн из-за пандемии COVID-19 Новости
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Все массовые мероприятия в храмах Москвы переведены в онлайн из-за пандемии COVID-19, сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

Соблюдение санитарных мер в московских храмах усилено в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Массовые мероприятия в монастырях и храмах настоятелям рекомендовали перевести в онлайн-формат, сообщили в РПЦ.

«В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия», — пояснил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом связано с распространением омикрон-штамма. Новый вариант инфекции отличается повышенной заразностью.

 
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