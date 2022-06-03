Розовый — не в почёте. Какие сейчас самые популярные цвета у подержанных авто в России

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Команда «Авито Авто» поделилась интересной статистикой — аналитики изучили данные по спросу на автомобили с пробегом с января по май 2022 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны у россиян.





По итогам периода чёрные автомобили оказались более востребованными на авторынке, чем белые. Доля спроса на чёрные автомобили от общего количества составила 20,78%. Популярность белых чуть меньше – их доля составляет 19,76%.

В пятерку востребованных цветов автомобилей помимо белого и чёрного вошли также серебристый, серый и синий. Самым невостребованным цветом автомобиля на российском рынке стал розовый.

В период с января по май 2022 года чёрные и белые автомобили почти сравнялись по востребованности. При этом, черные автомобили немного теряют позиции, а белые, наоборот, укрепляют.

Полный рейтинг расцветок оказался таким: