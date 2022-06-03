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Розовый — не в почёте. Какие сейчас самые популярные цвета у подержанных авто в России

Розовый — не в почёте. Какие сейчас самые популярные цвета у подержанных авто в России

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Команда «Авито Авто» поделилась интересной статистикой — аналитики изучили данные по спросу на автомобили с пробегом с января по май 2022 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны у россиян. 


По итогам периода чёрные автомобили оказались более востребованными на авторынке, чем белые. Доля спроса на чёрные автомобили от общего количества составила 20,78%. Популярность белых чуть меньше – их доля составляет 19,76%.

В пятерку востребованных цветов автомобилей помимо белого и чёрного вошли также серебристый, серый и синий. Самым невостребованным цветом автомобиля на российском рынке стал розовый.

В период с января по май 2022 года чёрные и белые автомобили почти сравнялись по востребованности. При этом, черные автомобили немного теряют позиции, а белые, наоборот, укрепляют.

Полный рейтинг расцветок оказался таким:

  • Чёрный (20,78%)

  • Белый (19,76%)

  • Серебристый (14,22%)

  • Серый (13,16%)

  • Синий (9,53%)

  • Зелёный (6,77%)

  • Красный (5,04%)

  • Коричневый (2,37%)

  • Бежевый (2,31%)

  • Голубой (1,43%)

  • Бордовый (1,43%)

  • Золотистый (1,01%)

  • Фиолетовый (0,93%)

  • Жёлтый (0,64%)

  • Оранжевый (0,39%)

  • Пурпурный (0,11%)

  • Розовый (0,03%)

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авто Россия
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