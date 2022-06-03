Розовый — не в почёте. Какие сейчас самые популярные цвета у подержанных авто в России

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Команда «Авито Авто» поделилась интересной статистикой — аналитики изучили данные по спросу на автомобили с пробегом с января по май 2022 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны у россиян.
По итогам периода чёрные автомобили оказались более востребованными на авторынке, чем белые. Доля спроса на чёрные автомобили от общего количества составила 20,78%. Популярность белых чуть меньше – их доля составляет 19,76%.
В пятерку востребованных цветов автомобилей помимо белого и чёрного вошли также серебристый, серый и синий. Самым невостребованным цветом автомобиля на российском рынке стал розовый.
В период с января по май 2022 года чёрные и белые автомобили почти сравнялись по востребованности. При этом, черные автомобили немного теряют позиции, а белые, наоборот, укрепляют.
Полный рейтинг расцветок оказался таким:
- Чёрный (20,78%)
- Белый (19,76%)
- Серебристый (14,22%)
- Серый (13,16%)
- Синий (9,53%)
- Зелёный (6,77%)
- Красный (5,04%)
- Коричневый (2,37%)
- Бежевый (2,31%)
- Голубой (1,43%)
- Бордовый (1,43%)
- Золотистый (1,01%)
- Фиолетовый (0,93%)
- Жёлтый (0,64%)
- Оранжевый (0,39%)
- Пурпурный (0,11%)
- Розовый (0,03%)