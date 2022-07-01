Розовые волосы, просекко и мини: дизайнер Вера Вонг отметила 73-летие

Вера Вонг

Известному дизайнеру Вере Вонг 27 июня исполнилось 73 года. Вчера в личном блоге она поделилась фотографиями с вечеринки в честь дня рождения. На празднике именинница появилась в бледно-розовом наряде с мини-шортами, который затем сменила на кроп-топ и мини-юбку в стразах. Образы дополняли диадема с розовыми камнями на голове и пряди розовых волос в прическе. В розовых тонах была оформлена и сама вечеринка: от цветов и скатерти до торта.

Вера Вонг

Может показаться, что Вера тоже решила косплеить Барби, но на самом деле такую гамму дизайнер выбрала, чтобы лишний раз прорекламировать розовое просекко собственного производства.

На вечеринке Вера и ее друзья развлекались пением в караоке. Сама именинница исполнила хит Стиви Уандера Signed, Sealed, Delivered.

Комментируя новые фото Вонг, подписчики снова восхитились тем, как молодо выглядит дизайнер. Ее внешность в последние годы все время оказывается в центре внимания, а публика гадает, как Вере удается так хорошо выглядеть. Несколько лет назад фото дизайнера в спортивном топе стали вирусными в сети, когда все стали обсуждать ее физическую форму.

Сама Вонг так говорит о своем секрете молодости:

Работа, сон, коктейль с водкой и мало солнца.

Вера любит шумные вечеринки в честь дней рождения. В прошлом году она отмечала его в модном баре в Сохо в окружении 60 гостей, включая коллег по индустрии моды Донну Каран и Кельвина Кляйна.