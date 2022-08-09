Рожин рассказал, что необходимо ВС РФ для скорейшего освобождения Соледара

Продвижение союзных сил переместилось в город Соледар в район промзоны и завода KNAUF, но все затрудняют опорные пункты ВСУ, сказал военный эксперт Борис Рожин.
Украинские войска не дают штурмовать город с севера, поэтому ВС РФ необходимо освободить Яковлевку и Белогоровку, чтобы усилить нажим на Соледар. Также взятие под контроль Бахмутского позволить начать штурм юго-восточных окраин города. По словам эксперта, аналогичная проблема наблюдается на Артемовском направлении.
«Там наши войска закрепились на восточных окраинах. К юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны», — рассказал Рожин изданию «Украина.ру».
Он добавил, что в районе Артемовска достаточно серьезная группировка ВСУ. У нее еще много вооружения, что может затруднить продвижение ВС РФ.