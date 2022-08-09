Рожин рассказал, что необходимо ВС РФ для скорейшего освобождения Соледара

«Там наши войска закрепились на восточных окраинах. К юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны», — рассказал Рожин изданию «Украина.ру».