Российские военные продолжают пополнение коллекции из трофейных вооружений, изъятых у украинской армии. Военный эксперт Борис Рожин отметил богатство и разнообразие трофеев.
Фотографиями с очередной партией трофейного оружия с образцами из стран НАТО поделился в воскресенье, 10 июля, эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры от военных источников с немецкими гранатометами Panzerfaust.
«Чуть покоцаный, но прекрасно подойдет к ранее затрофееным образцам», — отметил Рожин.
В лучшем состоянии в руки российских военных попали снайперские винтовки UAR-10: этот образец украинского военно-промышленного производства ВС РФ добыли во время снайперской дуэли.