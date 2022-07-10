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Рожин показал фото с западными оружейными трофеями ВС РФ

Рожин показал фото с западными оружейными трофеями ВС РФ
Минобороны РФ

Российские военные продолжают пополнение коллекции из трофейных вооружений, изъятых у украинской армии. Военный эксперт Борис Рожин отметил богатство и разнообразие трофеев. 

Фотографиями с очередной партией трофейного оружия с образцами из стран НАТО поделился в воскресенье, 10 июля, эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры от военных источников с немецкими гранатометами Panzerfaust. 

«Чуть покоцаный, но прекрасно подойдет к ранее затрофееным образцам», — отметил Рожин. 

В лучшем состоянии в руки российских военных попали снайперские винтовки UAR-10: этот образец украинского военно-промышленного производства ВС РФ добыли во время снайперской дуэли.

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