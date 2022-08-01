Рожин объяснил, как Россия заставит ВСУ заплатить за террористические атаки

Главное управление разведки Министерства обороны Украины может быть признано в России террористической организацией, что легитимирует его уничтожение в рамках спецоперации ВС РФ, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что такой шаг заставит ВСУ заплатить за теракты, вроде удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.
«Лица, связанные с такой деятельностью, будут расцениваться нами не как военнопленные, а как террористы», — объяснил аналитик.
Он также предложил признать всю Украину террористическим государством, что позволит осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, причастных к преступной деятельности.