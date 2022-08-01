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Рожин объяснил, как Россия заставит ВСУ заплатить за террористические атаки

Рожин объяснил, как Россия заставит ВСУ заплатить за террористические атаки
Федеральное агентство новостей

Главное управление разведки Министерства обороны Украины может быть признано в России террористической организацией, что легитимирует его уничтожение в рамках спецоперации ВС РФ, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что такой шаг заставит ВСУ заплатить за теракты, вроде удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

«Лица, связанные с такой деятельностью, будут расцениваться нами не как военнопленные, а как террористы», — объяснил аналитик.

Он также предложил признать всю Украину террористическим государством, что позволит осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, причастных к преступной деятельности.

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