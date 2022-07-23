Рожин назвал главную цель ударов по мостам на Херсонском направлении со стороны ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по дамбе Каховской ГЭС и мосту через реку Ингулец, однако их действия не возымели желаемых результатов. Военный эксперт Борис Рожин раскрыл план командования ВСУ на Херсонском направлении.
По словам Рожина, атакуя мосты в Херсонской области, украинские националисты надеются создать логистические проблемы для группировки союзных войск, действующих на побережье. Однако, несмотря на попытки ВСУ, мост через реку Ингулец, а также дамба Каховской ГЭС продолжают свою работу в штатном режиме, подчеркнул эксперт.