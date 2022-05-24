«Рожденный для ускорения популяризации 5G». Xiaomi представила дешёвый смартфон Redmi Note 11 SE с 90 Гц, 5000 мА•ч и 48 Мп

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Глава Xiaomi Лей Цзюнь официально анонсировал самый доступный смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения, который получил название Redmi Note 11 SE.

«Рожденный для ускорения популяризации 5G», — такими словами лидер компании описывает это устройство. Цена Redmi Note 11 SE составляет всего 150 долларов.





Redmi Note 11 SE получил дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и отверстием для фронтальной камеры в центральной верхней части экрана. Он построен на базе однокристальной системы MediTek Dimensity 700 с модемом 5G.

Объём флеш-памяти составляет 128 ГБ, ёмкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА•ч, основной датчик изображения имеет разрешение 48 Мп.