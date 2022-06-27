Розенбаум высказался о скандале вокруг лидера «ДДТ» Шевчуке

Народный артист РФ, певец и Композитор Александр Розенбаум высказался о скандальных заявлениях лидера групп «ДДТ» Юрия Шевчука.
Шевчук во время одного из своих концертов обратился к публике с эмоциональной речью, после которой некоторые концерты «ДДТ» были отменены, а сам исполнитель едва не оказался фигурантом уголовного дела. Розенбаум рассудил, что если бы за Шевчуком была правда, то ему было бы нечего опасаться.
«Если ты чувствуешь правду за собой, то не пугайся. Охота на ведьм никогда и никому не приносила удачи», — сказал Розенбаум в очередном выпуске YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Певец подчеркнул, что у Шевчука может быть свое видение ситуации, но нести в массы свои убеждения и посылы следует с осторожностью. Розенбаум так же отметил, что после отмены нескольких концертов ДДТ ситуация немного изменилась, и по информации некоторых источников, коллектив сможет продолжить выступать в России.