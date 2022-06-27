Розенбаум высказался о скандале вокруг лидера «ДДТ» Шевчуке

Шевчук во время одного из своих концертов обратился к публике с эмоциональной речью, после которой некоторые концерты «ДДТ» были отменены, а сам исполнитель едва не оказался фигурантом уголовного дела. Розенбаум рассудил, что если бы за Шевчуком была правда, то ему было бы нечего опасаться.