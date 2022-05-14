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    Розенбаум впервые высказался о событиях на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Розенбаум впервые высказался о событиях на Украине

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Музыкант Александр Розенбаум впервые прокомментировал события, которые в настоящее время происходят на Украине. Речь идет о специальной операции России в стране. 

    Розенбаум принял участие в YouTube-программе «Эмпатия Манучи», где дал оценку политической ситуации в мире. Он признался, что переживает из-за происходящего. 

    «У меня на душе большая трагедия. Потому что я всю свою жизнь говорю — я человек Советского Союза. И для меня Украина часть моей родины. Вся отцовская моя генеалогия — она вся с Украины. Все свое детство и половину подросткового возраста провел на Украине», — высказался певец. 

      Ранее певец подчеркнул, что никогда не приемлет любые проявления фашизма и нацизма. Эти слова исполнителя поддержала его коллега Ольга Кормухина.

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