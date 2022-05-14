Розенбаум впервые высказался о событиях на Украине

«У меня на душе большая трагедия. Потому что я всю свою жизнь говорю — я человек Советского Союза. И для меня Украина часть моей родины. Вся отцовская моя генеалогия — она вся с Украины. Все свое детство и половину подросткового возраста провел на Украине», — высказался певец.