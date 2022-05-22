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Розенбаум признался, что считает Россию своей второй матерью

Розенбаум признался, что считает Россию своей второй матерью
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Александр Розенбаум сообщил, что не намерен покидать Россию в непростые времена, как поступили некоторые его коллеги. Певец отметил, что считает родину своей второй матерью. 

Розенбаум высказался об артистах, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. В их числе оказались певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Чулпан Хаматова и Рената Литвинова, музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и многие другие. 

Вокалист отметил, что не понимает действия своих коллег. Он подчеркнул, что не продаст свою родину за любые деньги.

«Мама у меня одна умерла, а вторая жива, дай бог ей здоровья. Вторая моя мама — это моя Родина», — высказался исполнитель в интервью для Пятого канала

Примечательно, что многие покинувшие страну артисты не хотели в ближайшее время возвращаться домой. Однако позже их планы изменились. Так, например, о возвращении думает Хаматова, которая испытывает большие финансовые проблемы.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении сообщил президент РФ Владимир Путин. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. 

музыкант розенбаум Россия спецоперация Украина
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