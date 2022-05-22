Розенбаум признался, что считает Россию своей второй матерью

Музыкант Александр Розенбаум сообщил, что не намерен покидать Россию в непростые времена, как поступили некоторые его коллеги. Певец отметил, что считает родину своей второй матерью.
Розенбаум высказался об артистах, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. В их числе оказались певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Чулпан Хаматова и Рената Литвинова, музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и многие другие.
Вокалист отметил, что не понимает действия своих коллег. Он подчеркнул, что не продаст свою родину за любые деньги.
«Мама у меня одна умерла, а вторая жива, дай бог ей здоровья. Вторая моя мама — это моя Родина», — высказался исполнитель в интервью для Пятого канала.
Примечательно, что многие покинувшие страну артисты не хотели в ближайшее время возвращаться домой. Однако позже их планы изменились. Так, например, о возвращении думает Хаматова, которая испытывает большие финансовые проблемы.
Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении сообщил президент РФ Владимир Путин. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.