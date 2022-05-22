Розенбаум признался, что считает Россию своей второй матерью

Розенбаум высказался об артистах, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. В их числе оказались певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Чулпан Хаматова и Рената Литвинова, музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и многие другие.