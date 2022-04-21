Розенбаум отказался претендовать на звание почетного гражданина Петербурга

Александр Розенбаум с большой любовью относится к городу. Нередко из его уст можно услышать критику в адрес петербургских властей. Этой зимой он жаловался на неэффективную уборку снега, которая была организована губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Артист честно высказал свое недовольство, назвав ситуацию со снежными буграми «беспределом».