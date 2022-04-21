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Народный артист России Александр Розенбаум отозвал заявку с его кандидатурой на присвоение звания почетного гражданина Петербурга. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания города Антон Соловьев.
Почему Розенбаум отказался претендовать на звание почетного гражданина Петербурга, не уточняется.
Другими кандидатами на получение звания стали председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, музыкант Александр Розенбаум, президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.
Александр Розенбаум с большой любовью относится к городу. Нередко из его уст можно услышать критику в адрес петербургских властей. Этой зимой он жаловался на неэффективную уборку снега, которая была организована губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Артист честно высказал свое недовольство, назвав ситуацию со снежными буграми «беспределом».