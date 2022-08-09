Роза Сябитова озвучила одно из имен своей внучки

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что ее недавно рожденная внучка будет носить два имени. Это связано с разными вероисповеданиями родителей.
Дочь Сябитовой Ксения — татарка и мусульманка, а заять Максим — русский и православный. Поэтому в имени ребенка супруги решили соединить обе традиции.
Гражданским именем стало Мирослава. Второе девочка получила при особом мусульманском обряде. Однако его Сябитова называть не стала, лишь сделала небольшой намек.
«Мы, мусульмане, тоже второе имя даем ребенку, тайное. Имя состоит из двух слов, первое слово — цветок», — поведала Сябитова.
О рождении внучки Сябитовой стало известно около месяца назад. Телесваха впервые стала бабушкой.