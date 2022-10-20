Роза Сябитова объяснила причину нежелания успешных женщин вступать в брак

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему сильные и успешные женщины не торопятся выходить замуж.
По мнению звезды, такие дамы — жесткие прагматики. Их супруг часто вынужден сидеть дома, пока жена исполняет «мужские» обязанности.
«Такие женщины обладают, как правило, мужским характером, жесткие прагматики, способные устоять на ногах при любых ударах судьбы. Это качество женщины не является приоритетным для успешного мужчины, который ищет себе жену. Зачем нужна та, которая привыкла на коне, с саблей в руках впереди войска скакать?» — поделилась мнением Сябитова в своем Telegram-канале.
По словам телесвахи, общественный стереотип о том, что любая женщина обязана выйти замуж, должен кануть в лету. Сейчас он приносит много психологического дискомфорта тем, кто выбирает для себя независимость.