Роза Сябитова объяснила причину нежелания успешных женщин вступать в брак

«Такие женщины обладают, как правило, мужским характером, жесткие прагматики, способные устоять на ногах при любых ударах судьбы. Это качество женщины не является приоритетным для успешного мужчины, который ищет себе жену. Зачем нужна та, которая привыкла на коне, с саблей в руках впереди войска скакать?» — поделилась мнением Сябитова в своем Telegram-канале.