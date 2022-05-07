Ротенберг и хоккеисты сборной России почтили память погибших в годы ВОВ

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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг и игроки сборной почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
Роман Ротенберг и хоккеисты российской сборной 7 мая почтили память жертв ВОВ, возложив цветы к Вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В разговоре с журналистами ТАСС вице-президент ФХР напомнил, что игроки национальной команды на протяжении десяти лет участвуют в этой акции. Ротенберг подчеркнул, что хоккеисты сборной России «чтят традицию» и отдают должное истории страны.
Накануне национальная команда победила Белоруссию в матче St. Petersburg Cup. Турнир проходит в петербургском дворце спорта «Юбилейный» с 5 по 8 мая.
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