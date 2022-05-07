    В тренде

    Ротенберг и хоккеисты сборной России почтили память погибших в годы ВОВ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ротенберг и хоккеисты сборной России почтили память погибших в годы ВОВ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

    Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг и игроки сборной почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

    Роман Ротенберг и хоккеисты российской сборной 7 мая почтили память жертв ВОВ, возложив цветы к Вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В разговоре с журналистами ТАСС вице-президент ФХР напомнил, что игроки национальной команды на протяжении десяти лет участвуют в этой акции. Ротенберг подчеркнул, что хоккеисты сборной России «чтят традицию» и отдают должное истории страны. 

    Накануне национальная команда победила Белоруссию в матче St. Petersburg Cup. Турнир проходит в петербургском дворце спорта «Юбилейный» с 5 по 8 мая. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »