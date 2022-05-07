Ротенберг и хоккеисты сборной России почтили память погибших в годы ВОВ

Роман Ротенберг и хоккеисты российской сборной 7 мая почтили память жертв ВОВ, возложив цветы к Вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В разговоре с журналистами ТАСС вице-президент ФХР напомнил, что игроки национальной команды на протяжении десяти лет участвуют в этой акции. Ротенберг подчеркнул, что хоккеисты сборной России «чтят традицию» и отдают должное истории страны.