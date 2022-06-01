Ротару согласилась с заявлением Пугачевой о низком интеллекте россиян

Певица Софию Ротару прокомментировала скандал вокруг своей коллеги Аллы Пугачевой. Артистка поддержала ее после провокации.
На фасаде здания телецентра «Останкино» неизвестные спроецировали надпись: «Алла, хорошо, что ты убежала!». Предполагалось, что это обращение адресовано Пугачевой.
Уже на следующий день певица отреагировала на провокацию. Она заявила о низком уровне интеллекта авторов послания и своих соотечественников. Позже София Ротару согласилась со словами Примадонны. Свою поддержку она выразила, поставив лайк под постом артистки в соцсети.
Ранее скандальное заявление Примадонны прокомментировал блогер Вадим Манукян. Он заметил, что певицу сильно задела провокация с оскорбительным посланием в ее адрес на фасаде телецентра «Останкино».