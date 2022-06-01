Ротару согласилась с заявлением Пугачевой о низком интеллекте россиян

Уже на следующий день певица отреагировала на провокацию. Она заявила о низком уровне интеллекта авторов послания и своих соотечественников. Позже София Ротару согласилась со словами Примадонны. Свою поддержку она выразила, поставив лайк под постом артистки в соцсети.