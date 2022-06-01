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Ротару согласилась с заявлением Пугачевой о низком интеллекте россиян

Ротару согласилась с заявлением Пугачевой о низком интеллекте россиян
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Софию Ротару прокомментировала скандал вокруг своей коллеги Аллы Пугачевой. Артистка поддержала ее после провокации.

На фасаде здания телецентра «Останкино» неизвестные спроецировали надпись: «Алла, хорошо, что ты убежала!». Предполагалось, что это обращение адресовано Пугачевой.

Уже на следующий день певица отреагировала на провокацию. Она заявила о низком уровне интеллекта авторов послания и своих соотечественников. Позже София Ротару согласилась со словами Примадонны. Свою поддержку она выразила, поставив лайк под постом артистки в соцсети.

Ранее скандальное заявление Примадонны прокомментировал блогер Вадим Манукян. Он заметил, что певицу сильно задела провокация с оскорбительным посланием в ее адрес на фасаде телецентра «Останкино».

Пугачева ротару скандал
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RusNewsToday24
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