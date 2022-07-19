Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу штабов по борьбе с COVID-19

Работу штабов по профилактике коронавируса следует возобновить в России. С таким заявлением выступила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Алла Самойлова приняла участие в заседании, где обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в России. Не во всех регионах на достаточном уровне реализованы меры для профилактики COVID-19, отметила она.
«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19», — подчеркнула Самойлова.
С 20 июля Росздравнадзор намерен проводить ежедневные «тематические заслушивания регионов». На них планируется обсуждать и способы предотвращения распространения коронавируса.