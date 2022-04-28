Роструд: в мае россиян ждут длинные выходные

Как пояснили в Роструде, выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая. Также перенесен выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. В ведомстве уточнили, что выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно.