Роструд: в мае россиян ждут длинные выходные

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Две укороченные рабочие недели и длинные выходные ждут российских граждан в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
Как пояснили в Роструде, выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая. Также перенесен выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. В ведомстве уточнили, что выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно.
«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что некоторые россияне планируют подрабатывать в период праздников с 1 по 10 мая, передает RT. Такой вывод следует из опроса «Авито Работа» и сервиса временных исполнителей GigAnt.