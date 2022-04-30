Роструд напомнил о возможности получить двойную оплату за работу в майские праздники

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Четырехдневные выходные стартуют в России с 1 мая. Нерабочие дни продлятся до 4 мая, напомнили в Роструде.
Привлечь граждан к работе в праздники можно только с письменного согласия. При этом, добавили в ведомстве, сотрудники должны получить не менее чем двойную оплату за фактически отработанные часы. Также можно потребовать от работодателя полноценный отгул, который не может стать причиной для снижения заработной выплаты, передает РИА Новости.
Первая короткая рабочая неделя и длинные выходные связаны с празднованием Дня Весны и труда, отметили в ведомстве. Вторник 3 мая является выходным из-за переноса с субботы 1 января по решению правительства.
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