Роструд напомнил о возможности получить двойную оплату за работу в майские праздники

Привлечь граждан к работе в праздники можно только с письменного согласия. При этом, добавили в ведомстве, сотрудники должны получить не менее чем двойную оплату за фактически отработанные часы. Также можно потребовать от работодателя полноценный отгул, который не может стать причиной для снижения заработной выплаты, передает РИА Новости.