Ростовскую область накроет холодный циклон

Ростовскую область ждет похолодание и мощный снегопад. 3 марта, над европейской частью страны, произойдет столкновение двух циклонов: южного и атлантического.

По сообщению «Гидрометцентра», из-за этого в Ростовской области ожидается понижение температуры и обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Непогода в Ростовской области начнет бушевать 1 и 2 марта, а пик действия циклона придет на 3 марта, сообщает интернет-портал «Привет-Ростов.ру». Мокрый снег начнется в ночь на среду, а в четверг, 3 марта, на территории всей области ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Непогода стихнет к пятнице, 4 марта. Температура воздуха поднимется до 4-5 градусов. Днем осадки не ожидаются.

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