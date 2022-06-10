Ростовского дедушку-авиаконструктора накажут за нарушение режима полетов

Пожилой авиаконструктор-самоучка из Ростова-на-Дону стал известен на всю страну, когда из пенопласта и деревянных обрезков соорудил самолет и поднялся на нем в небо.
Экспериментальный полет доморощенный «туполев» провел в начале мая, передает портал «Привет-Ростов.ру». Однако теперь талантливого 72-летнего авиаконструктора вызывают в прокуратуру. Надзорное ведомство вменяет дедушке нарушение режима полетов. Напомним, еще с конца февраля ростовское небо закрыто для полетов.
Кроме того, у правоохранителей возникли вопросы к изобретениям дедушки. Сам же он объясняет своевременность своей воздушной эпопеи тем, что в силу возраста может не дожить до того времени, когда небо снова откроют для полетов.