Ростовский завод поставлял в детские образовательные учреждения молоко с примесями антибиотиков

Сотрудники Россельхознадзора по Ростовской области обнаружили предприятие, которое в течение трех лет возило в школы и другие социальные учреждения молоком с антибиотиками.
Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», из сообщения пресс-службы УФС Россельхознадзора стало известно, что в работе ООО «Кагальницкий молочный завод» выявлены грубые нарушения. Предприятию запрещено производить ультрапастеризованное молоко, поскольку качество выпускаемой им продукции не соответствует принятым нормам. За три года в отношении молокозавода составлены 80 административных протоколов и выписано 9 млн рублей штрафа.
Первые нарушения зафиксировали в 2019 году. Завод покупал сырье на фантомных предприятиях. Уже тогда результаты анализов показывали в молоке примеси с остатками антибиотиков. При последующих проверках с 2021 по 2022 годы в молоке выявляли запрещенные лекарства и растительные жиры. Но предприятие все равно продолжало снабжение своей продукцией школ, детсадов и больниц.
В мае текущего года Зерноградский районный суд запретил молочному заводу производить питьевое молоко.