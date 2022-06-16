Ростовский завод поставлял в детские образовательные учреждения молоко с примесями антибиотиков

Первые нарушения зафиксировали в 2019 году. Завод покупал сырье на фантомных предприятиях. Уже тогда результаты анализов показывали в молоке примеси с остатками антибиотиков. При последующих проверках с 2021 по 2022 годы в молоке выявляли запрещенные лекарства и растительные жиры. Но предприятие все равно продолжало снабжение своей продукцией школ, детсадов и больниц.