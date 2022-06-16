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Ростовский завод поставлял в детские образовательные учреждения молоко с примесями антибиотиков

Ростовский завод поставлял в детские образовательные учреждения молоко с примесями антибиотиков
globallookpress.com/digifoodstock.com/CTK

Сотрудники Россельхознадзора по Ростовской области обнаружили предприятие, которое в течение трех лет возило в школы и другие социальные учреждения молоком с антибиотиками.

Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», из сообщения пресс-службы УФС Россельхознадзора стало известно, что в работе ООО «Кагальницкий молочный завод» выявлены грубые нарушения. Предприятию запрещено производить ультрапастеризованное молоко, поскольку качество выпускаемой им продукции не соответствует принятым нормам. За три года в отношении молокозавода составлены 80 административных протоколов и выписано 9 млн рублей штрафа.

Первые нарушения зафиксировали в 2019 году. Завод покупал сырье на фантомных предприятиях. Уже тогда результаты анализов показывали в молоке примеси с остатками антибиотиков. При последующих проверках с 2021 по 2022 годы в молоке выявляли запрещенные лекарства и растительные жиры. Но предприятие все равно продолжало снабжение своей продукцией школ, детсадов и больниц.

В мае текущего года Зерноградский районный суд запретил молочному заводу производить питьевое молоко.

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