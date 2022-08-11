Ростовские суды за полгода оправдали только 15 человек

Как передает «Привет-Ростов.ру», за полгода суды Ростовской области рассмотрели 7,5 тыс. уголовных дел. Было осуждено 6837 лиц. За особо тяжкие преступления осудили 383 человека, за тяжкие 2103. Получили наказания за преступления средней тяжести 1938 человек, а за преступления небольшой тяжести 2403. К лишению свободы в колониях приговорили всего 2477 осужденных. Остальным были назначены другие виды наказания.