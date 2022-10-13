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Ростовские полицейские задержали снявшего трусы перед школьником извращенца

Жительница Ногинска прожила в квартире с телом 11-летнего сына больше двух недель
Global Look Press | Alexander Pohl / Alto Press

Мужчина в Ростове-на-Дону в подъезде многоэтажки на проспекте 40-летия Победы снял трусы перед вошедшим в подъезд школьником. Выходившая из лифта соседка заметила это и криком спугнула эксгибициониста.

Как пишет портал «Привет-Ростов.ру», на крики женщины собрались жильцы дома и отправились на поиски злоумышленника. Скрыться извращенцу не удалось и его передали правоохранителям. По словам свидетелей происшествия, в карманах фигуранта были обнаружены конфеты и порнографические фотографии.

В полицию поступил сигнал о противоправных действиях по отношению к несовершеннолетнему. Подозреваемого привезли в территориальный отдел для установления всех обстоятельств инцидента, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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