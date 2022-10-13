Ростовские полицейские задержали снявшего трусы перед школьником извращенца

Как пишет портал «Привет-Ростов.ру», на крики женщины собрались жильцы дома и отправились на поиски злоумышленника. Скрыться извращенцу не удалось и его передали правоохранителям. По словам свидетелей происшествия, в карманах фигуранта были обнаружены конфеты и порнографические фотографии.