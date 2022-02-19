Ростовская область вводит режим повышенной готовности на фоне эвакуации граждан ЛДНР

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности, после того как стало известно об эвакуации жителей Донбасса. Об этом сообщило правительство региона.

В пятницу, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил о массовом вывозе граждан ЛДНР на территорию России. Власти Ростовской области провели заседание комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

«На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18.02.2022 режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии заявил, что люди из ЛДНР уже начали бежать из региона из-за обострения ситуации. Он считает, что это ненормальная ситуация. Слова главы государства передает портал monavista.ru.

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