«Ростех» установил в Lada Niva более мощный двигатель. Такие машины уже выпускаются

Компания «Швабе» госкорпорации «Ростех» установила в Lada Niva новый двигатель мощностью 110 л.с., подробности о котором появились на этой неделе.

Мощный атмосферный мотор разработала тольяттинская компания «Супер-Авто», проект стартовал еще в 2014 году, когда АвтоВАЗ заказал стороннему ателье форсировку «классического» мотора. Путем увеличения хода поршня специалисты смогли нарастить рабочий объем 1,7-литрового агрегата на 84 «кубика», а мощность увеличилась на 10 л.с.





АвтоВАЗ не воспользовался этой разработкой, после чего двигатель предложили совместному предприятию GM-АвтоВАЗ, в доработанном виде. С новыми шатунно-поршневой группой, системой впуска и программой управления двигатель выдавал мощностью 110 л. с. при 150 Нм крутящего момента.

Такой двигатель наконец начали устанавливать в серийные автомобили, но не обычные. Им начали оснащать автомобили скорой помощи на базе внедорожников Lada Niva Legend Prima, о которых мы сообщали совсем недавно. Машины уже выпускаются.

Источник добавляет, что 110-сильные моторы в итоге будут ставиться не только на специальные, но и на «гражданские» версии модели. Ну а пока АвтоВАЗ начинает продажу 83-сильных Lada Niva Legend Classic’22 без подушки безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС», а их моторы отвечают только нормам Евро-2.

Ранее компания Google уведомила «Ростех» о блокировке YouTube-канала в связи с санкциями.