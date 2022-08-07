Ростех сообщил о блокировке своего канала на YouTube из-за санкций

Ростех получил письмо от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. Об этом сообщили в госкорпорации.
Отмечается, что заблокированный канал информировал о российской технике, инженерах и наработках. Его аудиторией были 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрительских просмотров в год.
«Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», — указали в Ростехе.
Госкорпорация отмечает, что к такому повороту событий были готовы. Ростех перенес все 230 видеороликов на российскую площадку — RuTube.