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Ростех сообщил о блокировке своего канала на YouTube из-за санкций

Ростех сообщил о блокировке своего канала на YouTube из-за санкций
Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Ростех получил письмо от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что заблокированный канал информировал о российской технике, инженерах и наработках. Его аудиторией были 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрительских просмотров в год.

«Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», — указали в Ростехе.

Госкорпорация отмечает, что к такому повороту событий были готовы. Ростех перенес все 230 видеороликов на российскую площадку — RuTube.

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