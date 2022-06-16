Ростех: российские системы радиоэлектронной борьбы оставили ВСУ без «глаз и ушей»

Современные российские системы радиоэлектронной борьбы нашли широкое применение в ходе спецоперации на Украине. С их помощью ВС РФ оставляют противника без «глаз и ушей», заявили в Ростехе.
В четверг, 16 июня, представители корпорации сообщили прессе, что современные разработки получили широкое применение в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Так пилоты вертолетов действуют в Донбассе под прикрытием комплексов РЭБ, которые даже на расстоянии глушат электронные системы ВСУ.
«Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят “проверку боем”: “глушат” каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без “глаз” и “ушей”», — отметили в госкорпорации.
Особую эффективность показали противодронные ружья, подавляющие малые беспилотники и коптеры, которые активно применяет украинская армия.
Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что Россия обладает практически всеми типами беспилотных летательных аппаратов, передает RT.