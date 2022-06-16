Ростех: российские системы радиоэлектронной борьбы оставили ВСУ без «глаз и ушей»

В четверг, 16 июня, представители корпорации сообщили прессе, что современные разработки получили широкое применение в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Так пилоты вертолетов действуют в Донбассе под прикрытием комплексов РЭБ, которые даже на расстоянии глушат электронные системы ВСУ.