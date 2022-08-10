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Ростех презентует новейший комплекс связи для истребителя Checkmate на форуме «Армия-2022»

Ростех презентует новейший комплекс связи для истребителя Checkmate на форуме «Армия-2022»
globallookpress.com/Evgeny Sinitsyn/XinHua

Новейший комплекс связи для перспективного истребителя Checkmate представят в рамках военно-технического форума «Армия-2022», сообщила пресс-служба Ростеха.

Представители госкорпорации также анонсировали презентацию наземной системы связи НКВС-27.

«Нижегородское НПП “Полет” продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27», — сказано в пресс-релизе.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» будет проходить с 15 по 21 августа в подмосковном центре «Патриот».

Checkmate армия-2022 ростех
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