Ростех презентует новейший комплекс связи для истребителя Checkmate на форуме «Армия-2022»

Международный военно-технический форум «Армия-2022» будет проходить с 15 по 21 августа в подмосковном центре «Патриот».

«Нижегородское НПП “Полет” продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27», — сказано в пресс-релизе.