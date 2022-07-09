Ростех представил механические объективы ТАИР-45 и «Рубинар» с ручной регулировкой диафрагмы для фотоаппаратов «Зенит»

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Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, представил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге пару новых механических объективов с ручной регулировкой диафрагмы. Это модели ТАИР-45 и «Рубинар» производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). Обе новинки приспособлены для установки на камеры с резьбовым соединением M42.





Первая модель с фокусным расстоянием 95 мм и диафрагмой F/2,3 обеспечивает получение эффекта крученого боке – особенного размытого фона при сохранении пропорций исходного кадра и четкости контуров переднего плана.

Вторая модель с фокусным расстоянием 100 мм и диафрагмой F/2 помогает добиваться высокой контрастности кадра, но с мягкими цветовыми тонами. Боке уже классический, в виде правильных и ровных бликов.

«Благодаря современным технологиям литья и обработки стекла удалось создать оптику качественно нового уровня. Вместе с тем мы сделали акцент на художественную составляющую. За счет оригинальной оптической схемы в новинках удалось добиться уникального эффекта размытого фона, который особо ценится в творческой среде. Такой прием часто используют при создании портретных снимков. Как раз для данных форматов наши объективы отлично подходят, однако этим их применение не ограничивается», – прокомментировал новинки генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.