Ростех начал поставлять в ВКС РФ модернизированные истребители Су-30СМ2

Ростех в рамках единого дня военной приемки начал поставлять в российские ВКС модернизированные истребители Су-30СМ2.

По словам разработчиков, обновленные боевые машины сохранили свои основные боевые достоинства, но теперь обладают более широкими возможностями. Отмечается, что Су-30СМ2 получил более совершенный двигатель и новый радар с фазированной решеткой. Истребитель может похвастаться сверхманевренностью, большой дальностью полета и широким арсеналом вооружения.

Подчеркивается, что боевая машина способна наносить высокоточные удары по наземным целям, а также по кораблям и подлодкам потенциального противника. Отмечается, что всего к единому дню военной приемки предприятия Ростеха поставили ВС РФ восемь типов различных вооружений и военной техники.

Ранее американские эксперты заявили, что ВПК России опережает США в области военной авиации. Российские новинки могут изменить правила ведения войн будущего, передает RT.

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