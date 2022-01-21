Ростех начал поставлять в ВКС РФ модернизированные истребители Су-30СМ2

Ростех начал поставлять в ВКС РФ модернизированные истребители Су-30СМ2 Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Ростех в рамках единого дня военной приемки начал поставлять в российские ВКС модернизированные истребители Су-30СМ2.

По словам разработчиков, обновленные боевые машины сохранили свои основные боевые достоинства, но теперь обладают более широкими возможностями. Отмечается, что Су-30СМ2 получил более совершенный двигатель и новый радар с фазированной решеткой. Истребитель может похвастаться сверхманевренностью, большой дальностью полета и широким арсеналом вооружения.

Подчеркивается, что боевая машина способна наносить высокоточные удары по наземным целям, а также по кораблям и подлодкам потенциального противника. Отмечается, что всего к единому дню военной приемки предприятия Ростеха поставили ВС РФ восемь типов различных вооружений и военной техники.

Ранее американские эксперты заявили, что ВПК России опережает США в области военной авиации. Российские новинки могут изменить правила ведения войн будущего, передает RT.

 
загрузка...
 
ВКС РФ истребители Су-30СМ2
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru