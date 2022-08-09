«Ростех» готовится показать БМП-3 с искусственным интеллектом и мини-дроном

Государственная корпорация «Ростех» намерена уже в этом месяце показать беспилотную боевую машину пехоты БМП-3. Её продемонстрируют на форуме «Армия-2022».





Новая боевая машина базируется на гусеничном шасси. Серийная версия БМП оснащается V-образным двигателем УТД-19 мощностью в 500 л. с. Скорость БМП составит 70 км/час, топлива в баке ёмкостью в 700 литров хватит на 600 км пути. Также заявлено, что машина сможет переезжать рвы шириной до 2,5 метров.

Что касается электроники, то новинка получит роботизированный боевой модуль «Синица» с интегрированным панорамным прицелом, камеры с круговым обзором и различные датчики. Машина, как утверждается, сможет действовать либо под контролем оператора, либо автономно.

С помощью датчиков БМП-3 сможет собирать данные и строить 3D-карту, а искусственный интеллект будет формировать маршрут. п3D-карту. Помимо этого, на бору машины будет мини-дрон для разведки и разминирования.

Отмечается, что во время форума машиной будут управлять дистанционно. О полностью автономной демонстрации пока не сообщается.