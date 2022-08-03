Рост стоимости ОСАГО, новые камеры ГИБДД и «серый» импорт: что ждет российских автолюбителей осенью

Российских автолюбителей ждут серьезные изменения в ближайшие месяцы — повысятся тарифы на ОСАГО, ГИБДД протестирует новые системы наблюдения за потоком, а «серый» импорт иномарок продолжит развиваться. Об этом в беседе с «Народными Новостями» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Новые камеры «360»
Уже сейчас ГИБДД проводит эксперименты, тестируя новые круговые камеры, встроенные в светосигнальные балки (стробоскопы) патрульных автомобилей. Подобные устройства дают угол обзора в 360 градусов. Предполагается, что в будущем они помогут правоохранителям точнее выявлять нарушителей, эффективнее разыскивать угнанные машины.
«Эксперимент с балками уже проводили и раньше. Эти устройства впервые появились года два-три назад. После того, как их примут в эксплуатацию, их внедрят. Это можно считать некой компенсацией того, что гаишникам запрещено использовать ручные радары. Кроме того, эти комплексы более совершенны, поскольку позволяют автоматически связываться с базами данных, проверять автомобиль по номерам. Инспектор ГИБДД сможет более точно выцеплять автомобили из потока – именно те, которые нужно. Эти комплексы можно включить в общую систему наблюдения за транспортом», — пояснил Максим Кадаков.
Новые тарифы ОСАГО
Еще в конце июня Центробанк анонсировал расширение коридора базового тарифа ОСАГО на 26%. Тогда же завершились общественные обсуждения проекта. По мнению регулятора, изменения помогут страховщикам точнее оценивать риски для водителей с учетом новых цен на автозапчасти.
Понимая, насколько изменились цены на запчасти после 24 февраля, вполне логично, что за ними подтянулась и стоимость страховки, убежден Максим Кадаков. Есть только два варианта покрытия разницы в ценах — за счет страховых компаний или автолюбителей. Автоэксперт считает, что большую часть дополнительной финансовой нагрузки возложат именно на водителей. Насколько подорожает ОСАГО станет понятно в ближайшие месяц-полтора.
«Что касается ОСАГО, пока только дано поручение проработать сроки расширенного тарифного коридора. Почему-то все говорили, что он будет введен с 1 августа. Но я получил официальное личное уведомление от ЦБ, что это не соответствует действительности. Тарифный коридор лишь предстоит принять. Очевидно, что он будет принят. Дело в том, что стоимость восстановительных ремонтных работ изменилась. Справочники пересматриваются каждые три месяца», — отметил наш собеседник.
«Серый» импорт
Именно благодаря «серому» ввозу и параллельному импорту в России появляются некоторые новинки, например, премиального европейского автопрома. Среди новых машин преобладают китайские бренды, активно использующие уход западных производителей из России.
По мнению Максима Кадакова, «серый» импорт продолжит развиваться, в том числе на вторичном рынке, однако он не сможет удовлетворить спрос на 100%, поскольку подобных объемов физически нет — в мире царит кризис. Спрос рождает предложение, поэтому в странах, откуда в Россию завозят иномарки, цены будут расти, учитывая текущий ажиотаж. Соответствующее подорожание почувствуют и отечественные покупатели.
«”Серый” ввоз так или иначе будет жить и работать. Он есть и сейчас. (…) Даже официальные дилеры ввозят автомобили из Казахстана, Эмиратов и так далее. Эти автомобили продают дешевле без гарантии или с дополнительной дилерской гарантией. Все это будет развиваться. Другое дело, что этими серыми поставками невозможно обеспечить весь рынок, который у нас составлял в последние годы 1,6-1,7 млн новых автомобилей», — объяснил автоэксперт.
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