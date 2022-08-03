Рост стоимости ОСАГО, новые камеры ГИБДД и «серый» импорт: что ждет российских автолюбителей осенью

«Эксперимент с балками уже проводили и раньше. Эти устройства впервые появились года два-три назад. После того, как их примут в эксплуатацию, их внедрят. Это можно считать некой компенсацией того, что гаишникам запрещено использовать ручные радары. Кроме того, эти комплексы более совершенны, поскольку позволяют автоматически связываться с базами данных, проверять автомобиль по номерам. Инспектор ГИБДД сможет более точно выцеплять автомобили из потока – именно те, которые нужно. Эти комплексы можно включить в общую систему наблюдения за транспортом», — пояснил Максим Кадаков.