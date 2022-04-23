Рост случаев тяжелого повреждения печени у детей фиксируется в США и Европе

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Американские и европейские медики стали все чаще фиксировать случаи тяжелого повреждения печени среди детей.
Впервые о вспышке острого гепатита стало известно в начале апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщила о десяти детях в возрасте до десяти лет, у которых в Шотландии выявили серьезное заболевание. Затем аналогичные случаи зарегистрировали по всей Великобритании, а также в США, Ирландии и Испании.
При этом дети до госпитализации ранее серьезно не болели. Однако из-за тяжелого воспаления печени некоторым ребятам потребовалась пересадка органа, передает «Популярная механика».
Специалисты продолжают работать над выяснением причин происходящего. Лабораторное тестирование показало отсутствие вирусов гепатита A, B, C, E и D. Некоторые эксперты предполагают, что болезнь могла появиться из-за незадокументированного патогена или мутации штамма уже известного возбудителя.