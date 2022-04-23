Рост случаев тяжелого повреждения печени у детей фиксируется в США и Европе

Впервые о вспышке острого гепатита стало известно в начале апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщила о десяти детях в возрасте до десяти лет, у которых в Шотландии выявили серьезное заболевание. Затем аналогичные случаи зарегистрировали по всей Великобритании, а также в США, Ирландии и Испании.