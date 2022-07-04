Рост популяции анчоусов в Сан-Франциско привел к «рыбному дождю»

Ученые из Калифорнийского университета Дэвиса сообщили, что рост популяции наблюдается с 2020 года. Феномен вызван апвеллингом, в соответствии с которым вода, богатая питательными соединениями, поднимается со дна океана. Анчоусы благодаря изобилию веществ начали активно размножаться и это благотворно сказалось на всех морских экосистемах региона, отметил замглавы по обучению сохранению в Центре морских млекопитающих в Саусалито Адам Ратнер.