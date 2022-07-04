Рост популяции анчоусов в Сан-Франциско привел к «рыбному дождю»

Птицы в районе Сан-Франциско не могут справиться с изобилием выросшей популяции анчоусов и сбрасывают добычу прямо с неба.
Рыбу можно найти в самых необычных районах города. Крыши автобусов и лужайки у домов усыпаны телами небольших рыбок. Виновниками необычного явления являются местные птицы, которые по привычке ловят анчоусов, но не могут их съесть, передает Planet Today.
Ученые из Калифорнийского университета Дэвиса сообщили, что рост популяции наблюдается с 2020 года. Феномен вызван апвеллингом, в соответствии с которым вода, богатая питательными соединениями, поднимается со дна океана. Анчоусы благодаря изобилию веществ начали активно размножаться и это благотворно сказалось на всех морских экосистемах региона, отметил замглавы по обучению сохранению в Центре морских млекопитающих в Саусалито Адам Ратнер.