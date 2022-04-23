Рост дезертирств по экспоненте: Кнутов назвал два события, которые запустят обратный отсчет для ВСУ

«В нацбаты, как правило, не берут добровольцев, а только по

рекомендации, но в Национальной гвардии Украины все те, кого мобилизовали. Обычные

украинцы, которые пришли по призыву, увидели, что делают националисты. Конечно, это

вызывает возмущение и ужас, желание перейти на сторону армии ЛДНР. Я не удивлен,

что такое количество сдавшихся. Они не хотят участвовать в преступлениях

националистов, входящих в состав Нацгвардии», — констатировал специалист.