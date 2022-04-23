Рост дезертирств по экспоненте: Кнутов назвал два события, которые запустят обратный отсчет для ВСУ

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Более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины
дезертировали в марте, заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с «Народными Новостями», что
в ближайшее время произойдут два события, которые запустят цепную реакцию, что
обернется массовыми дезертирствами, а затем и полным развалом Вооруженных сил
Украины.
«Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860
военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы
своего командования и самовольно покинули свои воинские части», —
сказано в сообщении Минобороны.
Почему
украинцы покидают Нацгвардию
Украинская Нацгвардия относится к органам МВД, однако
занимается не только обеспечением правопорядка, но зачистками, отметил Юрий
Кнутов. По его мнению, большое количество дезертиров в рядах этой структуры
связано с деятельностью националистов, которые являются ее составной частью.
«Я считаю, главная причина дезертирства в том, что в составе
Нацгвардии числятся настоящие националисты — все эти нацбаты.
Известны случаи, когда они разоружали ВСУ, отбирали тяжелую технику, расстреливали
солдат и офицеров, собиравшихся сдаться. Кроме того, преступления, совершенные
в Донбассе, Харькове, Киеве — на руках и погонах Нацгвардии», — убежден
наш собеседник.
Ряды нынешней Нацгвардии Украины во многом укомплектованы
мобилизованными гражданами. Это обычные украинцы, не разделяющие радикальные
идеи националистов. Столкнувшись лицом к лицу с их преступлениями, многие стараются
сбежать.
«В нацбаты, как правило, не берут добровольцев, а только по
рекомендации, но в Национальной гвардии Украины все те, кого мобилизовали. Обычные
украинцы, которые пришли по призыву, увидели, что делают националисты. Конечно, это
вызывает возмущение и ужас, желание перейти на сторону армии ЛДНР. Я не удивлен,
что такое количество сдавшихся. Они не хотят участвовать в преступлениях
националистов, входящих в состав Нацгвардии», — констатировал специалист.
Националисты прекрасно понимают, что далеко не все украинцы
готовы добровольно выполнять их преступные приказы, поэтому используют жестокие
репрессии, чтобы заставить людей подчиняться. Именно поэтому пока число
дезертирств и тех, кто сложил оружие, относительно невелико.
«Было бы куда большее количество пленных, но националисты
пошли на хитрость: в каждом взводе или роте они имеют своего представителя —
смотрящего, выступающего в роли комиссара. Если кто-то хочет сдаться или не
выполняет преступный приказ, его сразу же расстреливают без суда и следствия.
Они вынуждены действовать так, иначе украинская армия во многом бы перешла на
сторону ЛДНР», — считает Кнутов.
Впереди
две крупные волны дезертирства
Две крупные волны дезертирств накроют украинскую армию в
самое ближайшее время, полагает военный эксперт. По его словам, после этого
процесс будет лишь набирать обороты в геометрической прогрессии, а в конечном
итоге приведет к полному самоуничтожению ВСУ.
«Первый звоночек будет после того, как сдадутся последние
националисты, находящиеся на территории «Азовстали» в Мариуполе. Второй мощный
звонок прозвонит после освобождения Донбасса. Тогда регулярная украинская
армия, где служат контрактники, просто перестанет существовать. После этого
будет призвано еще большее число людей, которые пока на гражданке», — объяснил
собеседник НН.
Понятно, что большинство мобилизованных украинцев совершенно
не хотят воевать. Они не разделяют националистические идеи Киева, зачастую даже
не понимая, за что рискуют собственной жизнью.
«Представьте, что человек работает менеджером или крестьянином,
его призвали, выдали автомат и сказали: иди воюй. У него нет никакого желания
это делать, он не понимает, за что должен умирать. Он не разделяет
националистические идеи. Эти люди предпочтут сдаться, а не идти в бой», — завершил
Кнутов.
Ранее президент России Владимир Путин приказал заблокировать
националистические батальоны, оставшиеся на территории металлургического завода
«Азовсталь» в Мариуполе. Как сообщила
Народная милиция ДНР, националисты пытаются прорвать блокаду, но все их попытки
заканчиваются лишь разгромом.