Рост цен может лишить жителей Греции главного блюда традиционного пасхального ужина

«Я заплатил девять евро за килограмм. Хотя цена на этикетке была 6,99 евро, но когда вы заходите внутрь, вам говорят другую цену. В любом случае мы купили мясо за девять евро за килограмм, здесь 13 килограммов, мы заплатили 123 евро», — приводит слова одного из покупателей видеоагентство Ruptly.