    В тренде

    Рост цен может лишить жителей Греции главного блюда традиционного пасхального ужина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рост цен может лишить жителей Греции главного блюда традиционного пасхального ужина

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Жители Греции могут остаться без одного из главных блюд пасхального ужина. Речь и идет и мясе ягненка, запеченного на вертеле.

    Сообщается, что причиной тому служит скачок цен в стране. Это затронуло продукты питания, топливо и коммунальные услуги.

    «Я заплатил девять евро за килограмм. Хотя цена на этикетке была 6,99 евро, но когда вы заходите внутрь, вам говорят другую цену. В любом случае мы купили мясо за девять евро за килограмм, здесь 13 килограммов, мы заплатили 123 евро», — приводит слова одного из покупателей видеоагентство Ruptly.

    Рост цен может лишить жителей Греции главного блюда традиционного пасхального ужина
    pixabay.com/PD

    По словам греков, скачок цен отразился на всех аспектах жизни граждан. Например, плата за коммунальные услуги может быть сопоставима с размером пенсии.

    «Рост цен очень большой. Я живу один и заплатил за электричество 500 евро. Пятьсот евро! А что делать семье из пяти человек, которой нужно пользоваться стиральной машиной и готовить, где они найдут деньги?» — сетует мужчина.

    Коммунам в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале придется закрыть некоторые муниципальные бассейны из-за резкого скачка цен на электроэнергию. Повышение стоимости энергоносителей повлияло на эксплуатацию спортивных сооружений.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »