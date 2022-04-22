Рост цен может лишить жителей Греции главного блюда традиционного пасхального ужина

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Жители Греции могут остаться без одного из главных блюд пасхального ужина. Речь и идет и мясе ягненка, запеченного на вертеле.
Сообщается, что причиной тому служит скачок цен в стране. Это затронуло продукты питания, топливо и коммунальные услуги.
«Я заплатил девять евро за килограмм. Хотя цена на этикетке была 6,99 евро, но когда вы заходите внутрь, вам говорят другую цену. В любом случае мы купили мясо за девять евро за килограмм, здесь 13 килограммов, мы заплатили 123 евро», — приводит слова одного из покупателей видеоагентство Ruptly.
По словам греков, скачок цен отразился на всех аспектах жизни граждан. Например, плата за коммунальные услуги может быть сопоставима с размером пенсии.
«Рост цен очень большой. Я живу один и заплатил за электричество 500 евро. Пятьсот евро! А что делать семье из пяти человек, которой нужно пользоваться стиральной машиной и готовить, где они найдут деньги?» — сетует мужчина.
Коммунам в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале придется закрыть некоторые муниципальные бассейны из-за резкого скачка цен на электроэнергию. Повышение стоимости энергоносителей повлияло на эксплуатацию спортивных сооружений.